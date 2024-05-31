Черепанова (Субботина) Матрена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Субботина) Матрена Афанасьевна

Место рождения

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Субботин Афанасий

Мать: не указана

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Черепанова Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Черепанов Харитон Михайловна

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Черепанов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Черепанов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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