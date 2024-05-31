Черепанова (Субботина) Матрена Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Субботин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Черепанова Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Черепанов Харитон Михайловна
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Черепанов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Черепанов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно