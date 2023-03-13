Чернышева Анна Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Анна Андреянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.
1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзинъ Фокий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышевъ Илья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Чернышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Чернышевъ Илья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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