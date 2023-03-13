Чернышева Анна Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зюзинъ Фокий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышевъ Илья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чернышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Чернышевъ Илья
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан