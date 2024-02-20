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Степаненко Никита Логвинович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

13.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1895

Отец: Степаненко Логвин Даниилович

Мать: Степаненко Мария Онисимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Степаненко Анастасия Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Степаненко Аникий Никитович

Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.03.1920

Сын: Степаненко Алексей Никитин

Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
27.08.1921

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.05.1924

Сын: Степаненко Иван Никитович

Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
11.12.1926

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
10.04.1931

Сын: Степаненко Федор Никитович

Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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