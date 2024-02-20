Степаненко Никита Логвинович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения13.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1895
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
26.01.1914
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Степаненко Аникий Никитович
Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.03.1920
Сын: Степаненко Алексей Никитин
Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
27.08.1921
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
26.05.1924
Сын: Степаненко Иван Никитович
Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
11.12.1926
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
10.04.1931
Сын: Степаненко Федор Никитович
Мать ребёнка: Степаненко Анастасия Ефимовна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно