Лазарева (Юрина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юринъ Петръ
Мать: Юрина Анастасия
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ
Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1908
Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан