Лазарева (Юрина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Юрина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринъ Петръ

Мать: Юрина Анастасия

Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ

Мучетьбар, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1908

Сын: Лазаревъ Пантелеймонъ

Отец ребёнка: Лазаревъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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