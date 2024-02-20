Тараш Порфирий Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения25.02.1892
Дата смерти05.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
05.12.1892
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /