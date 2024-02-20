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Тараш Порфирий Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.02.1892

Дата смерти

05.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Около 1851 г.р.

Мать

Около 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892

Отец: Тараш Трандафил Петрович

Мать: Тараш Домникия Левтеровна

Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
05.12.1892
Россия Екатеринославской губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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