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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Долотов Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Долотов Василий Денисович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Долотова) Васса Васильевна
Отец ребёнка: Долотов Василий Денисович