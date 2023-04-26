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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Долотов Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Долотов Василий Денисович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Долотова) Васса Васильевна

Отец ребёнка: Долотов Василий Денисович

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