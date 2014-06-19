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Куваева Ульяна Максимовна
Куваева Ульяна Максимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2014
Пол
Женский
Отец
Куваев Максим Александрович
1987 г.р.
Мать
Куваева-Казарина Анна Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2014
Отец:
Куваев Максим Александрович
Мать:
Куваева-Казарина Анна Петровна
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