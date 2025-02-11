Графкина (Куркина) Агафья Григорьевна
женский, родилась 1845, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Графкин Ефим Лукьянович1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1878
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно