Графкина (Куркина) Агафья Григорьевна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Графкина (Куркина) Агафья Григорьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Графкин Ефим Лукьянович1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.02.1878

Муж: Графкин Ефим Лукьянович

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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