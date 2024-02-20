(Заяц) Феодосия Васильевна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Заяц Василий Юрьевич
Мать: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-69
Смерть
Неизвестно