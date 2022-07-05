Моисеева (Богунова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Богунова) Валентина

Место рождения

с.степное Ставропольский край

Дата рождения

15.01.1971

Дата смерти

05.07.2022

Пол

Женский

Отец

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Мать

Около 1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Богунова Любовь Николаевна

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.07.2022
Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
С. Степное
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