Моисеева (Богунова) Валентина
Место рожденияс.степное Ставропольский край
Дата рождения15.01.1971
Дата смерти05.07.2022
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1971
Отец: скрыто настройками приватности
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.2022
Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
С. Степное