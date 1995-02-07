Климушкина Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1910 или 1911

Дата смерти

07.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1910 или 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климушкин Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1947

Сын: Климушкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Климушкин Алексей Петрович

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.02.1995
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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