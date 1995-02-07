Климушкина Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1910 или 1911
Дата смерти07.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1910 или 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1947
Сын: Климушкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Климушкин Алексей Петрович
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
07.02.1995
Похороны
Неизвестно