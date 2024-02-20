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Лиманский Логгин Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лиманский Филипп Леонтьевич

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.01.1875

Жена: Лиманская Параскева Петровна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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