Делиева Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти12.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Смерть
12.02.1944
убит во время ВОВ Место захоронения Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Воронцовский р-н, с. Михайловка, юго-западнее, братское кладбищ
Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Воронцовский р-н, с. Михайловка, юго-западнее, братское кладбище