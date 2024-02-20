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Золото Трифон Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1892

Отец: Золото Трандафил Дмитриевич

Мать: Золото Ульяна Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-146,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-145
Крещение
01.02.1892
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1892г.лист-146,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-145 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Василий Лазаревич Золото и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно
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