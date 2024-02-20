Золото Трифон Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1892г.лист-146,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-145
Крещение
01.02.1892
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1892г.лист-146,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-2-6 кадр-145 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Василий Лазаревич Золото и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно