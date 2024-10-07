Малыгин Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиДо 04.08.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Еремина-Никулина (Малыгина) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 04.08.1912