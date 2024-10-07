Малыгин Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгин Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

До 04.08.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Еремина-Никулина (Малыгина) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 04.08.1912

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