Пикалова (Кутепова) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Пикалов Епифан
Отец ребёнка: Пикалов Пётр
Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пикалов Пантелей
Отец ребёнка: Пикалов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Пётр
Смерть
Неизвестно