Пикалова (Кутепова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Кутепова) Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Камынино, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Камынино, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Пикалов Епифан

Отец ребёнка: Пикалов Пётр

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пикалов Пантелей

Отец ребёнка: Пикалов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Пётр

Смерть
Неизвестно
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