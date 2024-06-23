Феофанов Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения07.11.1894 ст.
Дата смерти05.08.1895 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894 ст.
Отец: Феофанов Бабишкин Бабашкин Никита Ефимович
дата крещения - 08.11.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Михаил Яковлевич Акинфиев и крестьянская дочь ... Показать все
Смерть
05.08.1895 ст.
дата погребения - 07.08.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 8 1/2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все