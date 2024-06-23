Феофанов Михаил Никитич 07.11.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Феофанов Михаил Никитич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.11.1894 ст.

Дата смерти

05.08.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1894 ст.

Отец: Феофанов Бабишкин Бабашкин Никита Ефимович

Мать: Феофанова Бабишкина Бабашкина Александра Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 08.11.1894 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Михаил Яковлевич Акинфиев и крестьянская дочь ... Показать все
Смерть
05.08.1895 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 07.08.1895 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 8 1/2 мес причина - от кашля Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все

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