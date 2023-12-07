Горнакова Феодосья Еринарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Горнаков Осип Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1864
Дочь: (Горнакова) Елена Осиповна
Отец ребёнка: Горнаков Осип Иванович
Смерть
Неизвестно