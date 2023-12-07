Горнакова Феодосья Еринарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Феодосья Еринарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Горнаков Яков Осипович

Отец ребёнка: Горнаков Осип Иванович

Подъельник, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.05.1864

Дочь: (Горнакова) Елена Осиповна

Отец ребёнка: Горнаков Осип Иванович

Смерть
Неизвестно

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