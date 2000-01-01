Евстигнеев Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1968
Дочь: Коноплева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Евстигнеева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1971
Сын: Евстигнеев Евгений Викторович
Мать ребёнка: Евстигнеева Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно