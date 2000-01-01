Евстигнеев Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстигнеев Виктор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1968

Дочь: Коноплева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Евстигнеева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1971

Сын: Евстигнеев Евгений Викторович

Мать ребёнка: Евстигнеева Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Нина Михайловна

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