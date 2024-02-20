Палей (Пелешко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палей (Пелешко) Мария Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Пелешко Григорий Леонтьевич

Мать: Пелешко Дарья Иосифовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
19.10.1888

Муж: Палий Петр Никифорович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.04.1889

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.12.1889

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.06.1892

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.11.1896

Сын: Палий Иван Петрович

Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.02.1900

Сын: Палько / Палий Александр Петрович

Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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