Палей (Пелешко) Мария Григорьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
19.10.1888
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.04.1889
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.12.1889
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
26.06.1892
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Рождение ребёнка
10.11.1896
Сын: Палий Иван Петрович
Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.02.1900
Сын: Палько / Палий Александр Петрович
Отец ребёнка: Палий Петр Никифорович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно