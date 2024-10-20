Чемерчева (Савушкина) Мария Герасимовна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чемерчева (Савушкина) Мария Герасимовна

Место рождения

Клянчеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Клянчеево, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
1905

Муж: Чемерчев Василий Терентьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1905 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1161 Василий Терентьев Чемерчев 30 Терентий Александров 1875 Гремячка Мария Герасимова 17 Герасим Матвеев Савушкин 1888 Клянчева жених вторым браком Чемерчевы
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Чемерчева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич

1906 О родившихся Гремячка 4 176 1263 Анна Василий Терентьев Чемерчев Марья Петрова Чемерчевы
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Чемерчева) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Любовь Василий Терентьев Чемерчев Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1911

Сын: Чемерчев Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Емилиан Василий Терентьев Чемерчев Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Чемерчева) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Анна Василий Терентьев Чемерчев Мария Герасимова
Смерть
Неизвестно

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