Чемерчева (Савушкина) Мария Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
1905 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1161 Василий Терентьев Чемерчев 30 Терентий Александров 1875 Гремячка Мария Герасимова 17 Герасим Матвеев Савушкин 1888 Клянчева жених вторым браком Чемерчевы
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Чемерчева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич
1906 О родившихся Гремячка 4 176 1263 Анна Василий Терентьев Чемерчев Марья Петрова Чемерчевы
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Чемерчева) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Любовь Василий Терентьев Чемерчев Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чемерчев Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич
1911 О родившихся Гремячка 4 176 1458 Емилиан Василий Терентьев Чемерчев Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Чемерчева) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чемерчев Василий Терентьевич
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Анна Василий Терентьев Чемерчев Мария Герасимова
Смерть
Неизвестно