Назарова Елена Дмитриевна
женский, родилась 1840, Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Павловна1812 г.р.
ОтецДмитрий Ермилович1819 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Дмитрий Ермилович
Мать: Авдотья Павловна
Дочь: (Назарова) Праскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Дочь: (Назарова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Дочь: (Назарова) Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Сын: Назаров Козьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Сын: Назаров Фаддей Дмитриевич
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Дочь: Калмычкина (Назарова) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Дочь: (Назарова) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич
Дочь: (Назарова) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич