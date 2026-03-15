Назарова Елена Дмитриевна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Назарова Елена Дмитриевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1840, Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Павловна1812 г.р.
Отец
Дмитрий Ермилович1819 г.р.
Супруги
Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич1831 г.р.
Дети
(Назарова) Праскева Дмитриевна12.10.1859 г.р.
(Назарова) Елизавета Дмитриевна04.01.1863 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Дмитрий Ермилович

Мать: Авдотья Павловна

Мордовские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
09.01.1859

Муж: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
12.10.1859

Дочь: (Назарова) Праскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
04.01.1863

Дочь: (Назарова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
19.05.1864

Дочь: (Назарова) Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
22.06.1865

Сын: Назаров Козьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
12.08.1865

Сын: Назаров Фаддей Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Калмычкина (Назарова) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.11.1868

Дочь: (Назарова) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Назаров Исай Дмитриевич

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Назарова) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Назаров (Голин) Дмитрий Андреевич

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.