Пивнев Александр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПивнев Александр Николаевич

Пивнев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивнева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивнева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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