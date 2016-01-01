Абдрашитов Икрам Бариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитов Икрам Бариевич

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Место рождения

Красный Яр

Дата рождения

1933

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абдрашитова Шарифа Хакимжановна

Красный Яр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2016
Красный Яр
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