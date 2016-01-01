Абдрашитов Икрам Бариевич
Место рожденияКрасный Яр
Дата рождения1933
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: скрыто настройками приватности
Красный Яр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2016
Красный Яр