Климушкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

После 08.11.1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1896

Сын: Климушкин Прохор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Климушкин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 08.11.1907

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