Климушкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиПосле 08.11.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1896
Сын: Климушкин Прохор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 08.11.1907