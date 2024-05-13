Ибрагимов Үзбек Сибгатуллович 1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ибрагимов Үзбек Сибгатуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Бахтиева) Бәхрәмия (Бахрамия) Каримовна

Рождение ребёнка
20.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Бахтиева) Бәхрәмия (Бахрамия) Каримовна

Рождение ребёнка
12.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибрагимова (Бахтиева) Бәхрәмия (Бахрамия) Каримовна

Смерть
2006

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