Ибрагимов Үзбек Сибгатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова (Бахтиева) Бәхрәмия (Бахрамия) Каримовна
Рождение ребёнка
20.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова (Бахтиева) Бәхрәмия (Бахрамия) Каримовна
Рождение ребёнка
12.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ибрагимова (Бахтиева) Бәхрәмия (Бахрамия) Каримовна
Смерть
2006