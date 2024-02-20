Бородаев Галлактион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородаев Галлактион Григорьевич

Бородаев Галлактион Григорьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бородаев Григорий Яковлевич

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Угнивенко Екатерина Галлактионовна

Мать ребёнка: Бородаева Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.11.1871

Сын: Бородаев Галлактион Галлактионович

Мать ребёнка: Бородаева Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мартыненко Татьяна Галлактионовна

Мать ребёнка: Бородаева Мария Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close