Бородаев Галлактион Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бородаев Григорий Яковлевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Угнивенко Екатерина Галлактионовна
Мать ребёнка: Бородаева Мария Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
05.11.1871
Сын: Бородаев Галлактион Галлактионович
Мать ребёнка: Бородаева Мария Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мартыненко Татьяна Галлактионовна
Мать ребёнка: Бородаева Мария Васильевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно