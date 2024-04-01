Горбунова (Вязьмина) Федосья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Вязьмин Матвей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Александра Гаврилова
Отец ребёнка: Горбунов Гаврила Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Гаврилова
Отец ребёнка: Горбунов Гаврила Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ольга Гаврилова
Отец ребёнка: Горбунов Гаврила Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно