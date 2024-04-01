Горбунова (Вязьмина) Федосья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Вязьмина) Федосья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Вязьмин Матвей Иванов

Мать: Вязьмина Акулина Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Александра Гаврилова

Отец ребёнка: Горбунов Гаврила Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Гаврилова

Отец ребёнка: Горбунов Гаврила Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ольга Гаврилова

Отец ребёнка: Горбунов Гаврила Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Гаврила Михайлов

Смерть
Неизвестно
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