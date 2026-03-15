Заровняева Евдокия Андреевна 1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Заровняева Евдокия Андреевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1882 ст.

умерла 1952

Супруги
Заровняев Андрей Павлович1882 ст. г.р.
Дети
Заровняев Михаил Андреевич1908 ст. г.р.
(Заровняева) Антонина Андреевна11.06.1911 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Андрей Павлович

Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Заровняев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.

Дочь: (Заровняева) Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
12.08.1912

Сын: Заровняев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Заровняев Семен Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.

Дочь: (Заровняева) Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
02.07.1919

Сын: Заровняев Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Смерть
1952

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