Заровняева Евдокия Андреевна
женский, родилась 1882 ст.
умерла 1952
Супруги
Заровняев Андрей Павлович1882 ст. г.р.
Дети
Заровняев Михаил Андреевич1908 ст. г.р.
(Заровняева) Антонина Андреевна11.06.1911 ст. г.р.Показать еще 4
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Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Заровняев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.
Дочь: (Заровняева) Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1912
Сын: Заровняев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1915
Сын: Заровняев Семен Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
23.04.1917 ст.
Дочь: (Заровняева) Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Рождение ребёнка
02.07.1919
Сын: Заровняев Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Заровняев Андрей Павлович
Смерть
1952