(Тарасенко) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тарасенко) ?

(Тарасенко) ?

Место рождения

с.Толстихино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасенко ?

Мать: ?

с.Толстихино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close