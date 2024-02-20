(Окунева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Окунева) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Окунев Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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