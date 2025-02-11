Равкина Иосифовна (Равкина) Анна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Орёл, город Орёл, Орловская область
ОтецРавкин ИосифНеизвестно г.р.
Дети
Равкин ЯковНеизвестно г.р.
(Равкина) ГалинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равкин Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равкин Яков
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Равкина) Галина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область