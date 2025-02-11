Равкина Иосифовна (Равкина) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Равкина Иосифовна (Равкина) Анна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Орёл, город Орёл, Орловская область

Отец
Равкин ИосифНеизвестно г.р.
Дети
Равкин ЯковНеизвестно г.р.
(Равкина) ГалинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равкин Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равкин Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Равкина) Галина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область

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