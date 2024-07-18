Фомина Тихоньких Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фомин Константин Феофанович
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зимина Фомина Мария Феофановна
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Козловская Фомина Анна Феофановна
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Фомин Афанасий Феофанович
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фомина Агрепина Феофановна
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Силяева Фомина Екатерина Феофановна
Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович
Смерть
1975