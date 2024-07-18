Фомина Тихоньких Наталья Васильевна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Тихоньких Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фомин Константин Феофанович

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зимина Фомина Мария Феофановна

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Козловская Фомина Анна Феофановна

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Фомин Афанасий Феофанович

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фомин Петр Феофанович

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фомина Агрепина Феофановна

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Силяева Фомина Екатерина Феофановна

Отец ребёнка: Фомин Феофан Степанович

Смерть
1975

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