Швецова Онисья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова Онисья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Швецовъ Василий

Отец ребёнка: Швецовъ Федоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Швецовъ Гаврила

Отец ребёнка: Швецовъ Федоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Швецова) Федосья

Отец ребёнка: Швецовъ Федоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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