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Бугай Роберт Игоревич
Бугай Роберт Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Игорь Бугай Владимирович
1987 г.р.
Мать
Бугай (Гимадутдинова) Лилия Габдылнуровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.2014
Отец:
Игорь Бугай Владимирович
Мать:
Бугай Лилия Габдылнуровна
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