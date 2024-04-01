Тетерин Иван Казак Кр.Св. Петра Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерин Иван Казак Кр.Св. Петра Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Тетерин Петр

Мать: Тетерина Возм. Степанида Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетерина Феодосия Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетерина Феодосия Прокопьева

Ишим, город Ишим, Тюменская область
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
26.01.1777

Дочь: (Тетерина) Ксения Иванова

Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева

Рождение ребёнка
03.06.1781

Сын: Тетерин Федор Иванов

Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева

Рождение ребёнка
26.12.1783

Сын: Тетерин Василий Иванов

Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева

Рождение ребёнка
02.06.1786

Дочь: (Тетерина) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева

Смерть
Неизвестно

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