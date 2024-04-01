Тетерин Иван Казак Кр.Св. Петра Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Тетерин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
крестьянская дочь
Рождение ребёнка
26.01.1777
Дочь: (Тетерина) Ксения Иванова
Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева
Рождение ребёнка
03.06.1781
Сын: Тетерин Федор Иванов
Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева
Рождение ребёнка
26.12.1783
Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева
Рождение ребёнка
02.06.1786
Дочь: (Тетерина) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Тетерина Феодосия Прокопьева
Смерть
Неизвестно