Батов Дионисий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти01.11.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Батов Василий Михайлович
Мать: Батова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Батова Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Батова Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Батова Татьяна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батова Татьяна Ефимовна
Смерть
01.11.1910