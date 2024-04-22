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Батов Дионисий Васильевич

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Батов Василий Михайлович

Мать: Батова Анна Григорьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Батов Лексентий Дионисия

Мать ребёнка: Батова Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Батов Иоаникий Дионисия

Мать ребёнка: Батова Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Батов Корнилий Дионисия

Мать ребёнка: Батова Татьяна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова Татьяна Ефимовна

Смерть
01.11.1910
Тула, город Тула, Тульская область
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