Положий Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Положий Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Положий Семен Деомидович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Положий Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Григорьевна

Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно
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