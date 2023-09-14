Положий Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Положий Семен Деомидович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Положий Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Григорьевна
Слободы Тернов, Лебединский уезд Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно