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Гринин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гринин Роман Матвеевич

Мать ребёнка: Гринина Анна ?? Данные Из Пленной Карточки

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1922

Сын: Гринин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Гринина Анна ?? Данные Из Пленной Карточки

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринина Анна ?? Данные Из Пленной Карточки

Смерть
Неизвестно
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