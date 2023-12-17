Гринин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринин ?
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Гринина Анна ?? Данные Из Пленной Карточки
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.04.1922
Мать ребёнка: Гринина Анна ?? Данные Из Пленной Карточки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно