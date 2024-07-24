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Лапшин Василий Николаевич

Место рождения

Медведево

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Лапшин Николай Абрамович

Мать: Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Лапшина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кулева Наталья Михайловна

Медведево, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Около 1915

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