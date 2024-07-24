Лапшин Василий Николаевич
Место рожденияМедведево
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Лапшин Николай Абрамович
Мать: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Лапшина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кулева Наталья Михайловна
Медведево, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Около 1915