Янатьев Георгий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1886
Дата смерти06.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1886
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
31.10.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
12.06.1904
Мать ребёнка: Янатьева София Христофоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
30.04.1906
Сын: Янатьев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Янатьева София Христофоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
30.04.1906
Сын: Янатьев Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Янатьева София Христофоровна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких