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Янатьев Георгий Васильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1886

Дата смерти

06.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Янатьев / Янакиев / Василий Тохтамышев

Мать: Янатьева Анастасия Анастасова

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Янатьева Евфимия Степановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Янатьев Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Янатьева София Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
30.04.1906

Сын: Янатьев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Янатьева София Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
30.04.1906

Сын: Янатьев Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Янатьева София Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янатьева София Христофоровна

Смерть
06.05.1906
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
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