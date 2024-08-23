Елисеева Василиса Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886 или 15.06.1887
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 15.06.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Терентий Трофимович
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1940
Смерть
После 01.07.1951