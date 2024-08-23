Елисеева Василиса Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Василиса Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886 или 15.06.1887

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 или 15.06.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Терентий Трофимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1940

Муж: Елисеев Терентий Трофимович

Смерть
После 01.07.1951

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