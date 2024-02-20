Фита Иван Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1889
Дата смерти03.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Фита Савва Игнатьевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
03.12.1914
Россия Подольская губ.,Балтский уезд,с.Конецполь / ныне Украина,Николаевская обл.,Первомайский р-н с. Конецполь/
Смерть
03.12.1914
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фита Иван Иванович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /