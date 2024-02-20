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Фита Иван Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1889

Дата смерти

03.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Фита Савва Игнатьевич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
03.12.1914
Россия Подольская губ.,Балтский уезд,с.Конецполь / ныне Украина,Николаевская обл.,Первомайский р-н с. Конецполь/
Смерть
03.12.1914
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фита Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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