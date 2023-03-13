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Швецова Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецовъ Кузьма

Рождение ребёнка
1778

Сын: Швецовъ Моисей

Отец ребёнка: Швецовъ Кузьма

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Швецова Василиса

Отец ребёнка: Швецовъ Кузьма

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Швецова) Прасковья

Отец ребёнка: Швецовъ Кузьма

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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