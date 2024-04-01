Черноусов Егор Крест. Красноярской Слободы Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноусов Егор Крест. Красноярской Слободы Иванов

Черноусов Егор Крест. Красноярской Слободы Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

27.05.1780

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Черноусов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Путилова Афимья Егорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Черноусов Афанасий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Алексей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.05.1780
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
48 лет, утопший
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close