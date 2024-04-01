Черноусов Егор Крест. Красноярской Слободы Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти27.05.1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Черноусов Иван
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Путилова Афимья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Черноусов Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноусов Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.05.1780
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
48 лет, утопший