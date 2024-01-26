Демидов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Викторович
Мать ребёнка: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Демидова) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно