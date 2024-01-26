Демидов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр Викторович

Мать ребёнка: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Демидова) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Гребенникова) Нина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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