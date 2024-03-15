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Воронов Георгий Иванович

Место рождения

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1858

Отец: Воронов Иван Алексеевич

Мать: Воронова Прасковья Фёдоровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Воронова Мелания Петровна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.01.1878

Дочь: Галкина Сигклитикия Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.04.1879

Сын: Воронов Иван Егорович

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Воронов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Воронов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.08.1883

Дочь: Конина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.01.1885

Сын: Воронов Иван Егорович

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.11.1887

Дочь: Воронова Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.05.1889

Сын: Воронов Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.05.1889

Дочь: Воронова Феодосия Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.06.1891

Дочь: Воронова Ольга Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.1895

Дочь: Дмитревская Мария Егоровна

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Воронов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна

Шалганово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
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