Воронов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1858
Бракосочетание
23.01.1877
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.01.1878
Дочь: Галкина Сигклитикия Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1879
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
06.08.1880
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1882
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1883
Дочь: Конина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
19.01.1885
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1887
Дочь: Воронова Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1889
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1889
Дочь: Воронова Феодосия Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
26.06.1891
Дочь: Воронова Ольга Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1895
Дочь: Дмитревская Мария Егоровна
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна
Рождение ребёнка
29.09.1903
Мать ребёнка: Воронова Мелания Петровна