Белоусов Спиридон Степанович
мужской, родился 1845, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБелоусов Степан Федорович1820 г.р.
МатьБелоусова Екатерина Семеновна1823 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Сальникова Евдокия Спиридоновна Белоусова
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно