Белоусов Спиридон Степанович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Белоусов Спиридон Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Белоусов Степан Федорович1820 г.р.
Мать
Белоусова Екатерина Семеновна1823 г.р.
Дети
Сальникова Евдокия Спиридоновна Белоусова1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Белоусов Степан Федорович

Мать: Белоусова Екатерина Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Сальникова Евдокия Спиридоновна Белоусова

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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