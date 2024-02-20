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Прийменко Филип Максимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.10.1911

Дата смерти

19.05.1912

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911

Отец: Прийменко Максим Евменьевич

Мать: Прийменко Вера Карповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
19.05.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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