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Костин Владимир Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1970

Сын: Костин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Костина - Соловьева Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.11.1976

Дочь: Соколова - Костина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Костина - Соловьева Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина - Соловьева Галина Сергеевна

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