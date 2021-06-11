Костин Владимир Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1970
Сын: Костин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Костина - Соловьева Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Соколова - Костина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Костина - Соловьева Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно